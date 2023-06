Braida e l’addio di Maldini al Milan: “Storia calpestata”

Fa ancora tanto discutere la scelta della società del Milan di salutare, quasi all'improvviso, Paolo Maldini e Massara . Sono stati tanti i commenti arrivati sulla vicenda da parte di esperti del pallone e storici ex. L'ultimo, ma non per importanza, l'ex dirigente Ariedo Braida , oggi alla Cremonese.

L'uomo ha spiegato al QS la sua visione dell'accaduto: "I sentimenti non si possono comprare né vendere. Nei giorni scorsi ho sentito Paolo Maldini per esprimergli il mio affetto e la vicinanza", ha dichiarato Braida. Poi, parlando da vero cuore rossonero: "Da milanista dico che i Maldini rappresentano la storia, storia che è fondamentale nella vita di un uomo e che per me è stata calpestata".