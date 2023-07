Il portiere italiano sta per decidere cosa fare in futuro. Parma, Arabia o appendere i guantoni al chiodo.

Quale futuro per Gianluigi Buffon? Le prossime ore saranno cruciali per il futuro del portierone italiano. Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, il portiere classe 1978, che ha fatto la storia della Juventus e del calcio italiano, sta per decidere se continuare a giocare o meno.