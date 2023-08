Buffon, parla l’agente: “Ricevute offerte dalla Russia, non hanno capito che…”

L'annuncio del ritiro dal calcio giocato di Gianluigi Buffon ha sconvolto il mondo del calcio, da quello italiano a quello estero. Tanti erano i club che sognavano di far difendere la propria porta dal super portiere, ma per lui era arrivato il momento di "dire basta". Così ne ha parlato il suo agente, Silvano Martina riguardo un possibile trasferimento in Russia: "Onestamente, non abbiamo avuto dei veri e propri contatti. Ma non ci avremmo neanche pensato, perché Gigi ha giocato solo in top club...".