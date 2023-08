Buffon si ritira, Bonucci lo omaggia: “Sei stato Un1co”

Gianluigi Buffon ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio. Il portiere, storico campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha optato per appendere i guantoni al chiodo e salutare Parma e tutti gli appassionati di questo sport che per anni lo hanno visto protagonista tra i pali.

Sono stati tantissimi i messaggi arrivati sui social e non solo per Super Gigi. Uno in particolare ha emozionato, quello di Leonardo Bonucci, sui compagno ai tempi della Juventus oltre che in Nazionale.