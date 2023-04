Cagliari, 53 anni fa lo scudetto storico: “Un’impresa gloriosa”

Sui social e sui profili ufficiali del club si celebra l'anniversario dello scudetto del 1970: 53 anni fa la storica impresa del Cagliari.

Una giornata molto speciale per la Sardegna, il Cagliarie i suoi tifosi. Infatti, oggi si celebra l'anniversario del famoso scudetto del 1970, quello pazzesco arrivato anche grazie a 21 gol segnati da bomber Gigi Riva. Sui social e sul sito ufficiale del club rossoblù, ecco un lungo comunicato per ricordare quella impresa.

"Ogni anno è una ricorrenza speciale, di quelle segnate in rosso sul calendario: stimola la fierezza di essere Sardi e dona la consapevolezza di aver partecipato ad una grande festa di popolo. Orgoglio raddoppiato in chi ha potuto solo ascoltare la narrazione orale, come si tramandano da generazione a generazione gli eventi tribali, e ha scandagliato la rete e sezionato la documentazione filmata, fantasticando di stare a saltare sulla tribuna del glorioso Amsicora", si legge sul sito del Cagliari.

"Una squadra fantastica, costruita pezzo per pezzo dal general manager Andrea Arrica. Tra i pali il grande Ricky Albertosi. Difesa di ferro, con Mario Martiradonna, Comunardo Niccolai, Pierluigi Cera e Giulio Zignoli. Un centrocampo che abbinava corsa e qualità, col brasiliano Nenè, Mario Brugnera, Ricciotti Greatti. Tridente fenomenale composto da Angelo Domenghini, Bobo Gori e il superbomber Gigi Riva. Senza dimenticare il libero Giuseppe Tomasini, titolare per gran parte del campionato e fermato da un brutto infortunio, Cesare Poli, Eraldo Mancin, Corrado Nastasio e Adriano Reginato. Sedici grandi giocatori guidati con mano sicura da Manlio Scopigno, detto “Il filosofo”, allenatore scanzonato e anticonformista, che non si lasciava soggiogare dalle forti personalità dei giocatori ma sapeva come responsabilizzarli".

I numeri di quella cavalcata furono davvero da record: "45 punti, 17 vittorie, 11 pareggi, 2 sole sconfitte. 42 gol fatti (21 siglati da Gigi Riva, per la terza volta capocannoniere del campionato), appena 11 al passivo, record di sempre nei campionati a 16 squadre. I numeri testimoniano che il primo scudetto di una squadra del Sud fu pienamente meritato, conquistato in connubio con un pubblico caldo e appassionato. Una vittoria che ha oltrepassato i meri confini sportivi per assumere una importanza valenza sociale".

Infine anche un ricordo: "L'anniversario 2023 porta inevitabilmente con sé un fondo di tristezza. Pochi giorni fa ci ha lasciati Bobo Gori, il numero 9, amatissimo da compagni e tifosi, l'autore del gol del 2-0 al Bari, apoteosi del titolo.

Alziamo più in alto il calice del brindisi della celebrazione e portiamolo più vicino a Bobo, a Mario, a Giulio, a Claudio, a Eraldo, a Manlio che restano al nostro fianco pur giocando su un altro campo. E ringraziamoli ancora, tutti i ragazzi, per averci regalato un sogno incapace di invecchiare e che ci riempie il cuore, come se fossimo ancora sul prato dell'Amsicora, alle 16.45 di domenica 12 aprile 1970".