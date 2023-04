Cagliari in lutto: morto l’ex storico presidente Tonino Orrù

"Una cavalcata entusiasmante, un Presidente rimasto per sempre nei cuori dei tifosi. Sardo, cagliaritano: uno di noi. Ci ha lasciati Tonino Orrù, tra gli artefici della rinascita del Cagliari: con mister Ranieri in panchina seppe realizzare il doppio salto dalla C alla A e una clamorosa salvezza nella massima serie.