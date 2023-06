Cagliari, Lapadula: “Promozione meritata. Ranieri ci ha fatto diventare una famiglia”

Il Cagliari torna in Serie A. Dopo il pareggio dell'andata contro il Bari nella finale playoff Serie B, ecco i sardi espugnare il San Nicola con la rete di Pavoletti in pieno recupero. Un colpo che vale la promozione per la squadra di Ranieri . Proprio il mister, commosso a fine gara, è stato esaltato dai suoi ragazzi e anche da Gianluca Lapadula , simbolo di questa stagione dei rossoblù, e bomber della squadra.

A Sky Sport, il centravanti ha spiegato le sue emozioni per questa promozione: "Posso dire che è tutto indescrivibile, ho sognato questo momento", ha detto Lapadula. "Tutto questo è qualcosa di straordinario che ci siamo meritati per ciò che abbiamo fatto durante l’anno. Me lo sono portato dentro, è un sogno che si realizza per tutti".