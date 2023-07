Casemiro: “Dopo delusione Mondiale in Qatar un mese senza guardare calcio”

In realtà è stato difficile non parlarne del tutto dato che il giocatore prova molta stima per alcuni rivali argentini: "Uno dei miei migliori amici che è Licha (Lisandro Martínez ndr), è diventato campione: mi sono congratulato con lui, con più rispetto e gentilezza, se c'è qualcuno che se lo merita dai miei amici, è stato Lisandro".

Chi ha vinto è anche Messi, negli anni al Barcellona suo rivale col Real: "Ha firmato un'epoca, non si può negare. È sempre stato un rivale, quando giocava con il Barça, oppure con l'Argentina. Non c'era possibilità di scappare. A coloro a cui piace il calcio non è possibile non piaccia Messi. È ammirevole".

Non solo Messi. Tra i migliori dell'ultimo decennio anche Cristiano Ronaldo e Neymar: "Non ho avuto il piacere di vedere Maradona e Pelé giocare, ma ho avuto il piacere di vedere Messi, Cristiano e Neymar, che sono i tre più grandi della mia generazione. Ho visto Ronaldo, Zidane, ma senza dubbio questi tre sono i migliori della mia epoca. Non ho mai giocato contro Cristiano, grazie a Dio mi ha regalato tanti titoli e vittorie", ha concluso scherzando il brasiliano.