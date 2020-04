Cassano non ha dubbi: “Ripresa Serie A impossibile. Buffon? Vuole il Mondiale del 2022”

Nel corso della diretta Instagram in compagnia di Pierluigi Pardo, Antonio Cassano ha avuto parole anche in merito alla possibile ripresa della Serie A a seguito dell’emergenza coronavirus. Ma non solo. Curiose le sue dichiarazioni su Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, che potrebbe rinnovare con Vecchia Signora ancora per un anno…

SERIE A – “Ripresa del camoionato? La realtà è che non si può tornare in campo, soprattutto se per fare 13 partite in 45 giorni”, ha detto FantAntonio. “Anche ci fossero 8 o 10 cambi non sarebbe possibile. Giocare il campionato nell’anno solare come propone Galliani mi sembra un po’ difficile. Il presidente Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il calcio”, ha concluso sull’argomento Cassano categoricamente.

BUFFON – Interessanti anche le parole dell’ex attaccante anche della Nazionale a proposito del futuro di Gianluigi Buffon, prossimo al rinnovo di un altro anno con la Juventus: “Il prolungamento di contratto? Non è una sorpresa, Gigi vuole fare il Mondiale nel 2022 per giocare il suo sesto. Farà un anno, poi vedrete che continuerà: scommettiamo?”, ha detto con certezza Cassano.