Catanzaro-Foggia, probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida del preliminare di Coppa Italia tra Catanzaro e Foggia si giocherà, come detto, oggi sabato 5 agosto 2023 alle ore 18 allo stadio Razza a porte chiuse. I tifosi delle due squadre che vorranno seguire la partita potranno farlo, probabilmente, tramite i canali social dei due club. Infatti, per questa fase del torneo, non è prevista alcuna copertura tv né streaming. Mediaset, che detiene i diritti in esclusiva per la Coppa Italia, non ha programmato una diretta per le gare del turno preliminare ma solo dalla fase successiva. Chi passerà il turno quindi avrà modo di ricevere ancora maggiore visibiltà.