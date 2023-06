Cech ci ha preso gusto: cambio squadra di hockey per lui

Le parate continua a farle anche se non più nel mondo del calcio. Stiamo parlando di Petr Cech che, decisamente, ci ha preso gusto nella sua nuova avventura nell' hockey su ghiaccio. Per l'ex storico portiere del Chelsea ecco il cambio squadra annunciato ufficialmente in queste ore.

La nuova avventura di Cech sarà all'Oxford City Star che lo ha annunciato in grande stile: "Una monumentale aggiunta in squadra che segna una nuova era d'eccellenza per il club e dimostra le nostre intenzioni".