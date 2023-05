Rio Ferdinand e Cech nella Hall of Fame di Premier League: sono i primi ex giocatori del 2023

L'ex United e l'ex Chelsea diventano i primi ex giocatori ad entrare nella lista della Hall of Fame di Premier League nel 2023.

Due ex big del calcio inglese hanno ricevuto un premio davvero speciale: entrare nella Hall of Fame della Premier League. In queste ore, infatti, il massimo campionato inglese ha celebrato l'ingresso tra le stelle di RioFerdinand, storica bandiera del Manchester United, ma anche di Petr Cech, ex portiere del Chelsea.