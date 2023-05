Chiellini consiglia la Juventus: “Tieni Rabiot, è di un’altra categoria”

Il futuro di Rabiot alla Juventus è in bilico ma l'ex difensore non ha dubbi su cosa dovrebbe fare la società.

Nel post gara della sfida persa dalla Juventus ai supplementari contro il Siviglia nella semifinale di ritorno di Europa League, Giorgio Chiellini , ex capitano bianconero, ha dato un consiglio alla Vecchia Signora parlando a SkySport: "Rabiot di un'altra categoria, la Juve deve tenerlo".

Il riferimento è chiaramente al calciomercato e al futuro del francese che sembra essere in bilico tra rinnovo e possibile addio dato che il contratto del giocatore è in scadenza il 30 giugno.

Chiellini ha poi aggiunto sul francese: "Ha trascinato in lungo e in largo la squadra, un vero leader e l'ha dimostrato con i fatti. È a scadenza, ma la Juventus deve trattenerlo". A questo punto staremo a vedere se la Vecchia Signora ascolterà il consiglio dell'ex difensore e capitano bianconero. Certo è che il giocatore è stato tra le poche note liete della stagione juventina confermandosi di un livello importante nonostante le critiche ricevute in passato.