Chiellini: “Penalizzazione Juventus? Campionato non regolare. L’Europa League…”

CAMPIONATO NON REGOLARE - "Come ho vissuto la penalizzazione alla Juventus? Personalmente l’ho vissuta come milioni di juventini. Con senso di orgoglio, appartenenza e innocenza. C’è un procedimento in atto, onestamente penso che possa succedere ancora di tutto. Si fa fatica a trovare un nesso logico di tante cose. Purtroppo non per la Juventus ma per tutte le squadre che giocano per la Champions e per altri obiettivi, diventa un campionato che ha poco di regolare se non lo scudetto del Napoli e l’ultimo posto della Samp. Tutte le posizioni in mezzo sono condizionate inevitabilmente. Nessuno si sarebbe aspettato questi cambiamenti in mezzo al campionato. Spero si risolva tutto nel migliore dei modi ma sarebbe stato più importante risolverlo o primo o dopo, così ha reso difficile per tutti, non solo per la Juve, preparare al meglio i propri obiettivi e le partite", ha detto Chiellini.