Chiellini: “Spalletti perfetto per l’Italia. Addio Mancini inaspettato”

Giorgio Chiellini promuove Luciano Spalletti come commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo le dimissioni di Roberto Mancini , pare essere proprio l'ex Napoli il candidato prescelto per guidare l'Italia. A La Stampa, il difensore italiano ha parlato di diversi temi tra cui, appunto, la situazione legata alla formazione Azzurra.

"L’addio di Mancini è stato inaspettato. Io credo che il mister non avesse più le motivazioni adatte per continuare", ha detto Chiellini. "Se l'ho sentito? Sì e l’ho ringraziato. Lavorare con lui è stata una piacevole sorpresa e non pensavo fosse una persona così generosa. Mi ha aiutato tanto: abbiamo condiviso emozioni incredibili che resteranno nel cuore". "Se sarei stupito di vederlo allenare in Arabia? No. Ora qualsiasi giocatore o allenatore la prende in considerazione".