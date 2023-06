Coco ricorda: “Galliani mi tolse 36 milioni dallo stipendio perché…”

Saliente l'aneddoto su alcune foto di lui nudo in barca in compagnia di amici. Coco ha rivelato che Galliani fece di tutto per non farle uscire e che lui ne pagò le conseguenze: "Quelle mie foto nudo in barca non le ho mai viste, non so quanto le pagò Galliani, per non farle uscire sui giornali. So però che mi tolse dallo stipendio 36 milioni e gli avevo detto: 'Per me possono diventare pubbliche'. Non ho mai rinnegato nulla, figurarsi una giornata goliardica con amici. Cosa c’era di male?".