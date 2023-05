Basilea-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Conference League: squadre in campo alle 21.

Basilea-Fiorentina scenderanno in campo oggi, giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21 per la semifinale di ritorno di Conference League . Match che si annuncia molto spettacolare con la Viola che vorrà provare a ribaltare la sconfitta subita all'andata.

Basilea che dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Hitz in porta e difesa composta dal terzetto Lang, Nuhu e Pelmard. A centrocampo spazio a Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger e Calafiori. In avanti Augustin con Amdouni.

La Fiorentina di Italiano risponderà con l'undici migliore possibile. Spazio a Terracciano in porta. Poker di difesa con Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi. Amrabat e Mandragora in cabina di regia. Ikoné, Bonaventura e Gonzalez sulla trequarti alle spalle della punta Cabral, ex del match.

La partita verrà proposta in diretta tv sia da DAZN che da Sky. Gli abbonati alla piattaforma DAZN potranno dunque seguire la semifinale di ritorno della Conference League sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o in alternativa a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).