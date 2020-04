Coronavirus, Crespo: “Preoccupato, le mie figlie sono a Parma…”

L’emergenza Coronavirus riguarda ormai tutto il mondo. Della difficile situazione, nel corso di un’intervista ad Olé, ha parlato l’ex centravanti Hernan Crespo, il quale non ha nascosto tutta la sua preoccupazione.

CORONAVIRUS – “Per me è durissima, le mie figlie e la loro mamma si trovano a Parma. Per fortuna ho la possibilità di parlare con loro tutti i giorni facendo delle videochiamate. E’ passato quasi un mese e questo mi ha fatto capire cosa sarebbe successo qui. Il dolore e le paure che stanno vivendo le persone io le avevo già sperimentate, in quanto sapevo cosa stava succedendo in Italia”.

