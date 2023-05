Cosa impariamo dal caso Neymar

Attualmente fermo per via di un infortunio, l’attaccante sta dedicando il suo tempo libero al poker. Purtroppo però la fortuna non gli sorride e come lui stesso ha condiviso sui social, ha avuto una perdita record di circa 1 milione di euro. La notizia è stata diffusa da più parti, ed è facile trovare immagini in cui il campione mostra un pianto e una disperazione evidentemente finti. Anche se in realtà data la somma dilapidata, non c’è molto da ridere.

La prima regola del gioco sano

Probabilmente il calciatore si è lasciato prendere la mano, violando una delle regole principali di chi gioca responsabilmente: non scommettere più di quel che si è disposti a perdere. La prima regola di chi si vuole approcciare al gioco consapevole su uno dei tanti siti per effettuare scommesse sportive, partecipare a tornei di poker, o dilettarsi con gli altri giochi.

In Italia queste attività sono legali e possono essere praticate da tutti gli appassionati, a patto che abbiano la maggiore età. Ma migliori siti di scommesse pongono l’accento su una proposta di gioco responsabile, fornendo al giocatore informazioni e strumenti utili per gestire correttamente le proprie attività ludiche.

Le trasgressioni del brasiliano, non solo nel gioco

Non è la prima volta che il nome di Neymar balza agli onori delle cronache per quanto riguarda il gioco d’azzardo. Qualche anno fa, il calciatore aveva avuto problemi per quanto riguarda alcune scommesse, a quanto pare per milioni di dollari. Si trattava di giocate su partite di calcio, alcune delle quali riguardavano il suo club. Le accuse sono emerse nel corso del 2019, da alcune indagini da parte delle autorità brasiliane. Lo scandalo, che riguardava uno schema di corruzione generalizzata relativo al gioco d’azzardo illegale, coinvolgeva anche altri nomi importanti tra cui l’ex attaccante brasiliano Ronaldo.

Un anno prima Neymar era stato multato per 2 milioni di dollari sempre dalle autorità brasiliane, per questioni relative all’evasione fiscale, ma questo, come altri scandali che lo coinvolgono, è un’altra storia.

Da una passione a un problema il passo è breve

Il passaggio da una passione per un determinato gioco a un problema legato allo stesso, può avvenire senza che il giocatore se ne renda conto. L’amore per il gioco del poker di Neymar non è nuovo, in passato ha anche partecipato all’European Poker Tour. Spesso il calciatore fa delle dirette sulla sua piattaforma Twitch in cui mostra le sue partite e le sue vincite. Uno dei suoi avversari, ha dichiarato che Neymar è passato da 1 milione a zero in circa 60 minuti. Evidentemente il calciatore ha adottato una modalità di gioco ad alto rischio.

È una cosa da evitare per tutti coloro che vedono nel gioco d’azzardo online e offline, un modo per divertirsi. In Italia, i siti di gioco legali offrono agli appassionati di gaming, diversi strumenti per tenere sotto controllo le proprie modalità di gioco. Il miglior sito per scommettere online infatti permette ai giocatori di stabilire a priori dei limiti, come ad esempio il limite di ricarica mensile, o il limite di perdita. In questo modo ci si approccerà al gioco seguendo la regola del non rischiare più di quanto si è disposti a perdere.

Questa regola vale sempre, in tutti i giochi proposti nei casinò e sui siti scommesse online. Stabilire il budget da destinare al gioco prima di cominciare, è il modo migliori per evitare situazioni disastrose come quella di Neymar.