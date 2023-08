Cremonese-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra le due squadre si giocherà, come detto, oggi sabato 5 agosto alle ore 18:30 allo stadio Zini di Cremona. Per vedere Cremonese-Genoa in diretta tv e streaming, gli appassionati potranno farlo grazie all'emittente Telenord che darà modo di seguire live la gara. Match visibile in esclusiva sul canale 11 DT e in streaming su wwww.telenord.it.