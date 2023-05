Criscito: “A Genoa chiuso un cerchio. Sarò un allenatore rompiscatole”

"Finire la carriera in quel modo, toccando l'ultimo pallone e facendo gol sotto la Nord nei minuti di recupero, esattamente come un anno fa quando ho subito la più grande delusione della mia carriera, questa volta ho gioito insieme a tutti i tifosi. Sembrava che tutto lo stadio aspettasse proprio quel momento. Dopo il gol, ho ricevuto l'abbraccio di tutti i 35mila presenti allo stadio", ha detto Criscito . "Io sono entrato in campo con una lesione di secondo grado al polpaccio. Era giusto una passerella. Poi, neanche a farlo apposta, l'arbitro ha fischiato il rigore... [...]".

Dopo aver ripercorso parte della sua carriera tra Genoa, Zenit e Toronto, Criscito si è soffermato anche sul futuro da allenatore: "Pronto per una carriera da allenatore nel settore giovanile? Sono pronto ed è normale che l'inizio sarà sempre più difficile perchè è un'altra vita, vedi il calcio in modo diverso ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura". "Che tipo di allenatore sarò? "Rompiscatole (ride ndr). Non lo so, sono sincero. A me piace giocare a calcio, sicuramente non sarò uno di quelli che tirerà il pallone avanti. A caso".