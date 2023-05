Cristiano Ronaldo, fratello accusato di truffa per maglie di CR7 della Juventus contraffatte

Guai per il fratello di CR7, Hugo Dinarte Santos Aveiro accusato di aver riprodotto 13 mila capi di abbigliamento con il logo 'CR7Museu' identici a quelli ufficiali della Juventus.

Il fratello di Cristiano Ronaldo, Hugo Dinarte Santos Aveiro, è stato accusato dalla Procura di Torino per truffa ai danni di una società torinese. A riportare la notizia sono il Corriere di Torino e La Stampa che spiegano come l'azienda Pegaso abbia stipulato un contratto con il fratello del bomber per realizzare le divise poi considerate false e finite al centro di una causa civile.