Cristiano Ronaldo: “Gioco 2-3 anni ancora poi compro un club”

Per arrivare a certi livelli serve sicuramente tantissima forza mentale oltre che fisica. E in tal senso Cristiano Ronaldodimostra che, nonostante il tempo che passa, la sua testa è sempre concentrata e al top. Il portoghese, infatti, presente a Madrid per presentare una delle sue attività imprenditoriali fuori dal campo, non ha nascosto i suoi progetti per il presente ma anche per il futuro a tema calcio.