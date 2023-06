Cristiano Ronaldo, la sorella racconta: “Mamma Dolores voleva abortire ma…”

Se tra i vari passaggi viene spiegato come Cristiano Ronaldo stia scegliendo ancora di essere professionista al 100%, curandosi pienamente del proprio fisico per continuare ad essere al top, in realtà a spiccare è l'ultima parte delle sue parole.

Katia, infatti, ha spiegato come CR7 non sarebbe neppure dovuto nascere a causa della povertà della famiglia. "Cristiano nato quando non doveva nascere. Nostra madre, Dolores, non poteva dare alla luce un bambino: c'era poco cibo, ci voleva molta forza. A volte anche quello che non bastava a sfamare tutti. Dolores voleva abortire, ma in quel momento qualcosa l'ha fermata e il bambino è nato. 39 anni fa, ha preso questa decisione contro tutto e tutti. E il bambino è nato".