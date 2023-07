Cuadrado medita sul futuro: “Arabia? Cristiano Ronaldo non vuole portarmi”

Scherza l'esterno colombiano in merito al suo futuro e la possibilità di andare a giocare in Arabia dopo l'addio alla Juventus.

"Sono molto tranquillo, pensando bene che sia la cosa migliore, chiedendo a Dio la direzione per il cammino. Il mio rappresentante Andrey Martínez era in Europa ed è appena arrivato per parlare delle proposte. Ovviamente ci sono delle opzioni e analizzeremo qual è la migliore". Parla in questo modo ad AS, Juan Cuadrado a proposito del suo futuro dopo l'addio alla Juventus.