Hernanes, esordio con gol in prima categoria

L'ex calciatore di Inter e Lazio ha trovato l'esordio e il primo gol in prima categoria piemontese

Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio noto come Hernanes, è tornato a giocare dopo aver annunciato il ritiro nel maggio del 2022. Lo ha fatto con il Sale, squadra della prima categoria piemontese. Nella giornata di ieri, 14 ottobre, è arrivato l'annuncio ufficiale e oggi c'è stato anche l'esordio. Il brasiliano è sceso in campo nella sfida che il Sale ha giocato contro il Monferrato. Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, il classe 1985 ha segnato anche la sua prima rete: un potente tiro ha fulminato il portiere avversario.