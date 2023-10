Hernanes torna in in Italia: l’ex Juventus firma in Prima Categoria

Colpo di scena tra i dilettanti. Secondo quanto appreso da SerieD24 infatti, il "Profeta" Hernanes torna in campo e, ancora una volta, ripartirà dall'Italia. In queste ore infatti, il centrocampista offensivo con un passato in Serie A tra Lazio , Inter e Juventus firmerà per il ASD Sale, club di Prima Categoria. Una notizia incredibile per la società, che ingaggia uno dei calciatori più importanti della storia recente della Lazio. Secondo quanto raccontato, l'ufficialità è prevista nel giro di qualche ora.

Hernanes torna in Italia: dalla Lazio alla Juve, adesso l'ASD Sale

Arrivato in Italia nel 2o10 sotto le grandi aspettative della Lazio, il "Profeta" Hernanes ha incantato l'Olimpico nel suo periodo in biancoceleste. Con la Lazio, Hernanes vincerà una Coppa Italia e si guadagnerà la chiamata dell'Inter. Solo due anni in nerazzurro, prima di passare alla Juventus. Con i bianconeri, il centrocampista brasiliano riuscirà a vincere i primi scudetti. Tornato in Brasile negli anni successivi, adesso il calciatore ex Lazio farà ritorno in Italia. Come appreso, il centrocampista firmerà per l'ASD Sale, club che gioca in Prima Categoria. Un vero e proprio colpo a effetto tra i dilettanti.