Da Ancelotti a Zidane: Uefa riunisce tutti per la prima riunione del Football Board

Dopo la nascita del Football Board, ecco ufficialmente la prima riunione. Tutto è pronto per il primo incontro che si terrà il prossimo 24 aprile 2023 e che vedrà impegnate tante ex stelle del calcio e allenatori di primissima fascia. Tante le individualità che si ritroveranno presso la Casa del Calcio Europeo per una prima volta storica. L'organo consultivo, approvato dal Comitato Esecutivo nell'ultima riunione tenutasi a Lisbona all'inizio del mese, è stato concepito per dare una voce istituzionale ma indipendente di esperienza e competenza su argomenti fondamentali