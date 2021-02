Dalla Spagna, la Juventus ha contattato Zidane

“La Juventus ha contattato Zidane“. Questa l’indiscrezione bomba che arriva dalla Spagna secondo cui la dirigenza bianconera sarebbe di nuovo molto interessata al tecnico francese del Real Madrid.

Nel corso del programma “El Chiringuito“, l’opinionista Eduardo Inda, vicino agli ambienti Real, avrebbe parlato del futuro di Zizou annunciandolo lontano da Madrid e molto vicino, invece, alla Torino bianconera. Dopo le voci relative al possibile futuro da CT della Francia, per Zidane si riaprono le porte della Juventus anche a seguito di una stagione tra alti e bassi vissuta nella capitale spagnola.

Da quanto si apprende, malgrado il contratto con il club spagnolo scada nel 2022, Zidane è in dicussione e potrebbe lasciare il Real già alla fine di questa annata. Molto dipenderà anche dal cammino in Champions League e quindi anche dalla doppia sfida contro l’Atalanta. Le ipotesi per il futuro di Zizou sono due: la Juventus o la panchina della nazionale francese, ma il contatto con la Vecchia Signora avrebbe del clamoroso vista anche la scelta di affidare in questa stagione la panchina a Pirlo.