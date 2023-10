Dani Alves verso un accordo con la giustizia per ridursi la pena

Fuori dalle prime pagine dei giornali, ma comunque dietro le sbarre in attesa di conoscere il proprio destino. Questa è la situazione poco chiacchierata di DaniAlves, accusato di aver violentato una giovane ragazza lo scorso dicembre 2022 in una discoteca di Barcellona. Il processo va avanti e non per il verso giusto, almeno non quello sperato dal calciatore, che tramite i suoi legali ha più volte tentato la via della libertà con condizionale, tempestivamente respinta. Ora il brasiliano ha deciso di cambiare avvocato. Si è affidato a Inés Guardiola, specializzata in aggressioni sessuali e diritto penale. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Español, potrebbe intraprendere il sentiero di un negoziato con la giustizia sperando in una riduzione della pena. Ciò significa che Dani Alves si dovrà dichiarare colpevole del crimine, cosa che fino ad oggi ha sempre negato, e poi risarcire la donna per i danni provocati.