De Laurentiis: “Quando dissi che lo scudetto era l’obiettivo sembrava stessi bestemmiando”

Intervista al Financial Times per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis . Il patron, fresco di scudetto, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: "Dopo il mercato della scorsa estate mi è stato chiesto qual era l’obiettivo. Quando gli risposto che il mio obiettivo era vincere lo Scudetto, sembrava che stessi bestemmiando. Ma alla fine abbiamo vinto. Abbiamo avuto successo perché ho iniziato ad applicare al mondo del calcio ciò che ho imparato dal mondo del cinema in molti anni. Il mio obiettivo era vincere, pur rimanendo sostenibile finanziariamente".

Dopo aver fatto alcuni passaggi sul suo Napoli e sulla crescita anche della società, De Laurentiis ha parlato del calcio attuale e dei tifosi: "Il calcio italiano non progredisce perché le decisioni non vengono prese in fretta. Quando sei un fondo di investimento, cosa sai della gestione di un calciatore? Il problema è che il calcio è composto da due mondi: è uno sport e un’industria. Se non vinci, ai tifosi non importa se sei bravo in bilancio. Per loro, è meglio che tu vada in bancarotta ma devi vincere".