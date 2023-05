Napoli, Spalletti: “Record punti di Sarri può essere stimolo. Sull’incontro con De Laurentiis…”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro il Monza, Luciano Spalletti , allenatore del Napoli campione d'Italia, ha avuto modo di presentare la gara ma soprattutto di sottolineare alcuni aspetti importanti per il suo presente e futuro, così come gli obiettivi attuali della squadra per le ultime partite di A.

CON DE LAURENTIIS - "Dettagli sull'incontro con De Laurentiis a cena? Fare riunione nei ristoranti di Napoli non è facile (ride ndr). Quello che è venuto fuori è tutto molto chiaro ma i dettagli è giusto li esponga la società quando riterrà opportuno. Non posso passare avanti, tutte le domande su questa cosa avranno la stessa risposta. Ne parlerà la società", ha detto Spalletti.

SQUADRA - A livello di obiettivi e stimoli per le ultime gare: "Record di punti di Sarri stimolo e obiettivo? "Sì, bisogna giocarsi le partite. Con il nostro lavoro troviamo l'affetto di tutti gli sportivi. Ci saranno stadi pieni da tutte le parti con pezzi di cuore azzurro dove noi passeremo per cui bisogna far bene. Ovviamente è un passaggio difficile, nuovo, dobbiamo alternare festeggiamenti, come giusto che sia, ma anche giocare un buon calcio come giusto fare anche se abbiamo chiuso in anticipo questo discorso. Ho trovato perfetto quanto fatto con la Fiorentina dopo due notti di festeggiamenti, tutti si aspettavano una squadra più scarica".