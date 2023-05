Del Piero: “Juventus, questo è un anno transitorio. E fuori dal campo…”

E proprio per ciò che riguarda il lato fuori dal campo: "Cambia relativamente poco questo k.o. per tutto quello che è successo dentro e fuori dal campo. Per demeriti loro in una prima fase, perché la prima fase della Champions è stata molto deludente, ma poi anche per eventi che non dipendevano da loro, per quello che è accaduto fuori, li ha portati in una folkloristica stagione - per dirla alla Allegri - dove comunque hanno fatto bene, perché arrivare in semifinale, delineata da dettagli, ad avere un secondo posto in una classifica dove abbiamo tre squadre nelle finali di Coppe europee".