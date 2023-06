Delneri: “Tonali e Vicario in Premier? Una sconfitta per il calcio italiano”

Vicario dall'Empoli al Tottenham, Tonali dal Milan al Newcastle. Sembrano essere queste le due trattive ormai concluse che porteranno i calciatori italiani a salutare la Serie A e immergersi in una nuova avventura in Premier League. A tal proposito, l'ex tecnico Gigi Delneri , intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha voluto dire la sua sottolineando come, sebbene per i giocatori possa essere una bella occasione, dal punto di vista del calcio italiano sia una sconfitta.

COMMENTO - "Per Vicario è un grande risultato, per mi sarebbe piaciuto vederlo ancora in Italia. Lasciarlo andare al Tottenham è una perdita per il calcio italiano", ha esordito Delneri. "Stesso discorso per Tonali, che è un giocatore fondamentale per il Milan. Quando le squadre perdono questi giocatori, è una sconfitta per il calcio italiano. Il Milan ha perso un grande giocatore", ha detto l'ex mister anche della Juventus non contento quindi della piega che ha preso questa sessione di calciomercato.