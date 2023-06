Denis senza limiti, El Tanque riparte da La Fiorita: “Darò il meglio”

"La Fiorita si prepara alla sua dodicesima partecipazione europea che la vedrà opposta ai moldavi dello Zimbru Chisinau, nel primo turno preliminare di Uefa Europa Conference League, con la suggestiva prospettiva, nell’eventualità di passaggio del turno, di sfidare i turchi del Fenerbahce. Il primo rinforzo europeo, per il tecnico Thomas Manfredini, non ha certo bisogno di presentazioni: si unirà ai gialloblù, per il doppio confronto europeo, German Denis, ex attaccante di Atalanta, Napoli, Udinese, Reggina e Cesena, che ha recentemente annunciato il suo ritiro, dopo aver contribuito a conquistare la salvezza diretta con il Real Calepina, club bergamasco che milita in Serie D", si legge sul sito ufficiale del club.

Presenti anche le parole di Denis: "Ringrazio il presidente Cianciaruso per avermi dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza. Un grazie anche a mister Manfredini per aver pensato a me. Ritrovarci dopo tanto tempo, anche se in ruoli diversi, è una cosa che apprezzo davvero tanto. Darò il meglio di me per La Fiorita come ho fatto in passato con ogni maglia che ho indossato"