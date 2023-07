Denis torna in campo in Europa: titolare con La Fiorita nel preliminare di Conference

Il centravanti argentino in campo in Europa dopo l'ultima volta che fu nel 2011.

"Darò il meglio di me per La Fiorita come ho fatto in passato con ogni maglia che ho indossato". Erano state queste le parole di German Denis, storico bomber argentino, tornato in campo dopo aver dato l'addio al calcio, per giocare con la formazione di San Marino, La Fiorita, impegnata nei preliminari di Conference League.