Diamanti, la rivelazione: “Fui vicino all’Inter, a Moratti ricordavo Recoba…”

Nel passato di Alessandro Diamanti, fantasista attualmente in forza al Western United, avrebbe potuto esserci l’Inter. A rivelarlo lo stesso giocatore durante una diretta Instagram con Francesco Valiani, con il quale ha condiviso l’esperienza con la maglia del Livorno.

INTER – “Fui vicino all’Inter, Moratti impazziva per me: gli ricordavo Recoba. Poi però i nerazzurri presero Mourinho e lui disse ‘Diamanti chi?’. Lo Special One voleva Deco, ma lui andò al Chelsea. A quel punto io chiamai il mio agente, sperando che l’affare si potesse ancora fare: lui mi disse di no, che Mou a quel punto voleva Sneijder. Io dissi: ‘giustamente’. Alla fine andai al West Ham. Considerato che poi l’Inter vinse il triplete, i nerazzurri fecero bene…”.

INTER, L’ATTACCO DI GODIN: “CORONAVIRUS? IN ITALIA MANCATA LA PREVENZIONE…”