Euro 2024, diritti tv a Sky e Rai. Come saranno suddivise le partite dell’Italia

La qualificazione ai prossimi campionati Europei collezionata lunedì è un sospiro di sollievo immenso per gli azzurri. L' Italia era entrata in difficoltà e si giocava gli spareggi con l'Ucraina, fortunatamente evitati con un pareggio. In vista della competizione, che si svolgerà nel 2024 dal mese di giugno a luglio, ecco come sono suddivisi i diritti tv nel suolo italiano.

DIRITTI: Anche per assistere e sostenere la Nazionale è necessario acquistare i diritti tv. Si. Se ne occupa sempre la Rai, la tv di Stato a disposizione di tutti i cittadini che anche questa volta permetterà di seguire il cammino degli azzurri. Seppur i diritti di messa in onda per Euro 2024 siano stati acquistati per intero da Sky, l'emittente satellitare a pagamento, questa non sarà l’unica a trasmettere le sfide. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, Sky manderà infatti in onda solamente 20 partite in esclusiva. Le altre 31 saranno trasmesse in co-esclusiva con la Rai. Dunque, tramite il solo accesso al digitale terrestre ogni cittadino italiano avrà la possibilità di seguire la Nazionale e altri incontri che verranno comunicati successivamente.