Euro 2024: ecco “Fussballliebe”, il pallone ufficiale “amico” degli arbitri

Si tratta infatti di un sistema che permette di inviare dati precisi sul pallone in tempo reale agli ufficiali di gara, che potranno quindi prendere decisioni più rapide durante la partita, in particolare per il fuorigioco, ma che potrà agevolare anche il compito degli addetti al VAR nell’individuazione al video dei contatti con il pallone, in caso di revisioni su possibili calci di rigore.