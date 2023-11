Italia, i convocati di Spalletti: novità Colpani e Cambiaso

Per le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, il commissario tecnico italiano ha convocato 29 giocatori: diverse novità tra gli azzurri

Manca sempre meno alla sosta per le Nazionali. L'Italia di Luciano Spalletti, che si ritroverà lunedì a Coverciano, è attesa dalle sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina. Gli azzurri si giocheranno le ultime chance di partecipazione agli Europei del 2029. Il Ct azzurro, intanto, ha stilato la lista dei convocati. Sono 29 i calciatori presenti: prima chiamata per Andrea Colpani e Andrea Cambiaso. Tornano, invece, Davide Calabria e Jorginho. Nella lista compare anche il nome di Nicolò Zaniolo. L'attaccante dell'Aston Villa aveva dovuto lasciare Coverciano dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per il caso scommesse.