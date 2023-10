Italia, Spalletti: “A Wembley per la qualificazione. Superiamo i nostri limiti”

Dopo aver battuto Malta, l'Italia di Luciano Spalletti cerca gli ultimi punti per staccare il pass per gli Europei del 2024 che si giocheranno in Germania. Ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico ha parlato della sfida di Wembley contro l'Inghilterra: "Sono felicissimo. Vado a giocare una partita nello stadio in cui sono iniziati tutti i miei sogni, per poi arrivarci". E poi ha aggiunto: "Spesso cerchiamo la definizione di calciatore internazionale. Il calciatore internazionale vede in questa partita quella della qualificazione, senza andare a guardare le partite successive. Chi invece arriva pensando ‘andremo a giocarcela all’ultima partita’, non è un calciatore forte e di caratura internazionale. Sappiamo quale sia la loro storia e la loro forza".