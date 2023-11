Italia, Spalletti: “Jorginho? Forse un altro rigore lo metterebbe in difficoltà”

Vigilia delicata per l' Italia : domani, infatti, si sfiderà l' Ucraina ( Qui le probabili formazioni ). Alla BayArena di Leverkusen, con fischio d'inizio alle ore 20:45, gli azzurri cercheranno l'ultimo punto utile per staccare il pass per Euro2024. Così Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport prima della partenza per la Germania: "Questa è una vigilia dove sappiamo che cosa ci andiamo a giocare. Molti ti vogliono mettere timore ricordandoti l'importanza e il traguardo, e all'inverso quello che potrebbe succedere. Io ritengo che le motivazioni vadano sempre oltre quello che può essere il timore. La domanda da porsi è una ed è semplice: 'La posso vincere?'. La risposta è sì , e annulla tutti quei timori che ci sono e che si vogliono mettere davanti nello scorrimento delle gare".

JORGINHO - Nella sfida contro la Macedonia del Nord, Jorginho ha sbagliato un altro calcio di rigore. Nonostante la sua centralità nella squadra, il calciatore dell'Arsenal non dovrebbe essere più il rigorista, ammette Luciano Spalletti: "Il rigore l’ha battuto perché ha personalità, l’ha battuto anche bene per come si era messo il portiere. Forse poteva angolare di più, ma la sua caratteristica di battere i rigori è questa. Abbiamo anche altri rigoristi, forse lo metteremmo in difficoltà rimandandolo al dischetto come avevo fatto per gioco in conferenza stampa l’altro giorno. Si valutano anche altre situazioni. Come regista ha organizzazione non solo con la palla, ma anche indicando le posizioni ai compagni. E poi ha personalità, è abituato a gestire la squadra".