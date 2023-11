Italia, Spalletti prova la formazione anti Macedonia: ecco i probabili undici

Prove generali per l'Italia in vista della sfida contro la Macedonia del Nord. Venerdì sera, allo Stadio Olimpico, gli Azzurri affronteranno una sfida decisiva per la qualificazione a Euro 24. Spalletti, nell'allenamento odierno a porte chiuse, ha provato il 4-3-3 che dovrebbe scendere in campo contro la nazionale macedone. Donnarumma tra i pali, blocco inter in difesa, Jorginho a guidare il centrocampo con Bonaventura e Barella da mezzali. Davanti, Raspadori sembra favorito su Scamacca nel ruolo di prima punta.