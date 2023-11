Shevchenko: “L’Ucraina farà di tutto per farsi valere contro l’Italia”

È il giorno di Ucraina-Italia. Andriy Shevchenko, ex leggenda del Milan con un passato anche sulla panchina del Genoa, ha parlato della sfida della BayArena di Leverkusen (Fischio d'inizio ore 20:45). Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "Mi aspetto uno stadio pieno. Ci sono tanti ucraini in Germania e anche negli altri Paesi nei quali abbiamo giocato. Anche a San Siro avete visto i nostri tifosi. La nazionale è seguita dappertutto, è un simbolo che ci unisce. I calciatori lo sanno e vanno in campo anche per i nostri soldati che sono al fronte. Faremo di tutto per farci valere anche contro una squadra forte come l’Italia. Giocare in una situazione di emergenza che purtroppo si prolunga è difficile, ma ti dà anche una forza in più".