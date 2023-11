Ucraina, Rebrov: “Non dobbiamo avere paura. Sulle parole di Ceferin…”

“Non dobbiamo avere paura”, ha esordito Serhij Rebrov in conferenza stampa. Il Commissario tecnico dell'Ucraina ha presentato la sfida contro l'Italia: "La vittoria non serve a entrambe le squadre: per noi è una partita da vincere a tutti i costi, all’Italia basta il pareggio. Abbiamo visto la partita con la Macedonia, ma questa è diversa: abbiamo varie possibilità, l’Italia gioca sia in modo difensivo che offensivo, è una squadra molto intensa, ha un paio di titolari molto buoni. Ma io tengo i miei”. In ogni caso, Rebrov ci crede davvero: “Penso avremo buone possibilità, io ci credo. Sarà diverso dalla partita di San Siro, qui in Germania c’è un gran supporto per gli ucraini. Sarà molto importante non avere paura”.