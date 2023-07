Francia-Ucraina U21, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Francesi che dovrebbero affidarsi a Chevalier tra i pali. Kalulu, Badé, Lukeba e Nkounkou in difesa. Thuram, Caqueret, Koné in mezzo. Avanzati Barcola, Kalimuendo, Gouiri.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

Francia-Ucraina Under 21, match valido per i quarti di finale degli Europei di categoria, si giocerà come detto, oggi domenica 2 luglio 2023 alla 'Cluj Arena' di Cluj-Napoca, in Romania. Calcio d'inizio alle ore 21. L'arbitro sarà il portoghese João Pinheiro.