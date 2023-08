Frosinone-Pisa, probabili formazioni e dove vederla in tv

Anche il Pisa di mister Aquilani si affiderà al 4-3-3. Spazio a Nicolas tra i pali. Difesa con Jureskin, Canestrelli, Leverbe e Beruatto. In mezzo al campo Touré, Nagy, Marin. In attacco Tramoni, Torregrossa, Arena.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Frosinone e Pisa si giocherà, come detto, oggi venerdì 11 agosto 2023 alle ore 17:45. Gli appassionati che non potranno assistere live alla gara allo stadio, il Benito Stirpe, casa dei Ciociari, potranno farlo in tv e streaming.