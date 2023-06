Galante: “Inter, stagione da 8. Ecco da dove deve ripartire”

Fabio Galante, ex storico difensore, ha commentato l'annata dell'Intera Tuttosport. Un voto, un bilancio e anche uno sguardo al futuro per l'ex nerazzurro: "Voto alla stagione? Se i nerazzurri avessero conquistato la Champions, le avrei risposto dieci e lode. Così invece dico 8. I nerazzurri comunque hanno portato a casa due trofei e si sono qualificati alla prossima edizione della Champions League, competizione in cui hanno fatto benissimo e sono arrivati a 90 minuti da una vittoria che nessuno avrebbe pronosticato prima. È vero che il distacco dal Napoli è stato elevato, ma sono i partenopei che hanno disputato un’annata incredibile in A".