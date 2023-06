Capello commenta City-Inter: “L’uscita di De Bruyne ha aiutato gli inglesi perché…”

Anche Fabio Capello ha voluto commentare per Sky Sport la finale di Champions League che ha visto il Manchester City trionfare per 1-0 sull'Inter . Per il mister non ci sono state tutte queste differenze ma un dettaglio ha cambiato la gara: l'uscita di Kevin De Bruyne per infortunio.

"Non c'era una grande differenza tra le squadre. Ma l'Inter ha perso troppe occasioni da gol. Lo so perché io stesso ho perso queste finali. Il calcio italiano è cresciuto. Questa è la terza finale di Coppa che perdiamo, ma nessuno ha dominato le nostre squadre. Possiamo giocare contro tutti", ha detto con orgoglio Capello. "Con poche modifiche questa Inter può essere competitiva sia in Serie A che in Champions League. Abbiamo bisogno dei giocatori giusti nei posti giusti. In tali partite devi essere preciso, non c'è possibilità di sbagliare, altrimenti verrai punito. Queste cose fanno la differenza".