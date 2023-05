Genoa, Coda: “Voglio dimostrare di essere giocatore da A. Avanti fino a 40 anni”

BOMBER IN B MA ANCHE IN A - "Spesso mi mettono l’etichetta di 'giocatore di B' e ammetto che è brutta, ma sotto sotto è una cosa che mi piace. Perché la squadra che vuol vincere il campionato a inizio stagione si affida a me. E devo dire che per fortuna ho sempre o quasi fatto campionati per vincere. Perché mi piace lottatore sempre per vincere", ha detto Coda. La voglia è quello di farlo anche nel massimo campionato: "A 34 anni mi resta poco tempo per dimostrare di essere un giocatore di serie A, ma voglio farlo e anche nel modo giusto".